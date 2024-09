Inchiesta di Perugia Gasparri torna a chiedere le dimissioni di Cafiero de Raho | Ancora attendiamo…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) In vista della riunione dell’ufficio di presidenza dell’Antimafia, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizioledalla Commissione del pentastellato ed ex procuratore nazionale antimafia Federicodedall’organismo. Sullo scandalo dossier servono “forti iniziative” da parte della Commissione Antimafia “Domani si riunisce l’ufficio di presidenza della commissione Antimafia e certamente dovrà programmare una ripresa di forti iniziative sullo scandalo della Procura nazionale antimafia e Striano“, ha detto, sottolineando che “sono emerse vicende inquietanti“. “Complicità con alcuni settori, in particolare di una forza di polizia. Stanno emergendo nomi di esponenti di vertice, che dovranno chiarire la loro posizione. Forza Italia – ha annunciato il senatore azzurro – sarà intransigente”.