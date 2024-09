Il Parma sorprende Krause fissa l’obiettivo | i tifosi possono sognare!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) “La stagione è cominciata solo da tre partite, senza contare la Coppa Italia. Abbiamo giocato tre belle gare contro avversari molto molto difficili da affrontare. Penso che dopo un inizio del genere, per essere dove siamo, possa essere soddisfatto“. Sono le parole rilasciate da Kyle, presidente del, ai microfoni dell’emittente CBS Golazo. Un pari all’esordio contro la Fiorentina, la vittoria contro il Milan, il ko assurdo contro il Napoli, con due reti subite in pieno recupero senza portiere. Ilè la sorpresa di queste prime 3 gare di Serie A in cui ha strappato 4 punti a 3 squadre in lotta per l’Europa. Non male per una neopromossa. Il presidenteè molto ambizioso e punta in alto, step by step: prima la conferma della categoria, poi l’Europa, livello al quale ilha dimostrato di appartenere già in passato.