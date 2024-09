I Leoni di Sicilia | la location della serie in onda su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) Idi: lainsu Rai 1 Qual è lade Idi, e dove sono state girate le riprese, diretta da Paolo Genovese, insu Rai 1 in quattro puntate dal 10 settembre 2024? Laè una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nelladell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. Laè dunque grande protagonista delle immagini e delle riprese. In particolare Cefalù che ha ospitato la ricostruzione del porto di Palermo, attraverso un equilibrio tra ricostruzione storica, effetti speciali e una grande attenzione nel restituire la vita e il fermento di un luogo che ha accolto e accresciuto le fortune dei Florio.