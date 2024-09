I fratelli Corsaro recensione delle prime due puntate della serie tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Laduede Itv a tinte gialle tratte dai romanzi dello scrittore siciliano Salvo Toscano: protagonistiÂ, per la regia di Francesco Miccichèsono i protagonisti de Itv tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Salvo Toscano. Quattro i titoli portati sul piccolo schermo: Ultimo Appello, L’Enigma Barabba, Sangue del mio Sangue e Insoliti Sospetti (sono in tutto 11, al momento, i libri pubblicati da Newton Compton Editori). Con la regia di Francesco Miccichè, Canale 5 propone un giallo in cui convivono famiglia e indagini, ambientata in una Palermo affascinante e dal sapore verace.