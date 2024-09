Grande Fratello la moglie del vip se lo lascia sfuggire in diretta | chi è il nuovo concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024), manca pochissimo ormai. Il reality di Alfonso Signorini è pronto a partire il prossimo 16 settembre. E con tante novità, come la casa. Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, le prime immagini sono state mostrate nell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. New entry anche in studio perché, oltre al conduttore e alla rodata Cesara Buoanamici, ci sarà anche un’altra opinionista. È Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della scorsa edizione che è stata però battuta da Perla Vatiero in finale. L’esperta social delsarà nuovamente Rebecca Staffelli. I concorrenti? Piano piano stanno uscendo, ma sono mesi che circolano voci sui presunti abitanti della casa.