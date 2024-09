Gianantonio Arnoldi Cal | Basta bugie BreBeMi è un successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Per la sinistra le autostrade lombarde sono infrastrutture inutili, costose e inquinanti. La battaglia contro Bre.Be.Mi, Pedemontana lombarda e Tem (Tangenziale esterna Milano) ha portato alla creazione di una vera e propria narrazione del terrore. Ma come stanno realmente le cose? Lo abbiamo chiesto a, amministratore delegato di Cal, acronimo che sta per Concessioni autostradali lombarde, una Spa partecipata al 50% da Aria (cioè Regione Lombardia) e al 50% da Anas, cioè dallo Stato, nata con l'obiettivo di realizzare le tre autostrade sopracitate - alle quali se n'è aggiungerà una quarta che collegherà Bre.Be.Mi e A4 fra Treviglio e Dalmine -. Parliamo in totale di 136 chilometri autostradali in esercizio, oltre a 110 chilometri di viabilità ordinaria e opere di compensazione. Si tratta del più grande progetto gestito in autonomia da una Regione.