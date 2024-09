Gennaro Sangiuliano ex Ministro della Cultura | indagato per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Indagini sui rapporti con la consulente Maria Rosaria Boccia: sotto la lente presunti viaggi non istituzionali e partecipazione a riunioni riservate. Roma,, ex, è sotto indagine da parteProcura di Roma per i reati ipotizzati die diffusione di. La notizia è stata riportata sul sito web di Repubblica, citando un articolo del CorriereSera. Come previsto dal protocollo, il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei Ministri, considerato il ruolo ricoperto fino a pochi giorni fa da. I fatti al centro dell’inchiesta riguardano il rapporto tra l’exe Maria Rosaria Boccia, una consulente di 41 anni coinvolta in attività istituzionali senza un incarico ufficiale.