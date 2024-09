Elisabetta Gregoraci | Ho conosciuto Lady Diana frequentavamo la stessa palestra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024)ha avuto modo di conoscereSpencer, l’amata regina del popolo tragicamente scomparsa nel 1997. L’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato l’aneddoto per la prima volta in televisione: frequentava lalondinese dell’ex Principessa del Galles. Un incontro che ha toccato molto la soubrette di Soverato, che oggi ha un bellissimo ricordo di quelle giornate trascorse ad allenarsi nel Regno Unito.frequentava ladisorrideva spesso, parola di. Del resto le qualità caratteriali dell’ex moglie di Re Carlo sono sempre state note a tutti e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha fatto altro che confermare quanto si dice ormai da anni. “Hoa Londra,la