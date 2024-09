EA Sports FC 25 | svelate le valutazioni dei migliori calciatori scopriamo chi è il più forte della Serie A

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 10 settembre 2024) Electronic Arts ha condiviso i rating ufficiali di EAFC 25, rivelando di conseguenza ledeipresenti nel nuovo ed attesissimo capitolocalcistica. Precisiamo immediatamente che il giocatore “più” del nuovo EAFC è come prevedibile Kylian Mbappé, con la star del Real Madrid seguita da Rodri ed Haaland. Il primo italiano in lista è Donnarumma in nona posizione, mentre Lautaro Martinez dell’FC Internazionale Milano è il primo calciatoreA, in 12esima posizione.la top 25 deidi EAFC 25: Kylian Mbappé – 91 Rodri – 91 Erling Haaland – 91 Jude Bellingham – 90 Vini Jr.