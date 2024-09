Corriere dello Sport – Roma Zalewski dice sì al Galatasaray | ora trattano i club

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 10 settembre 2024) 2024-09-10 19:15:40 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Nicolapotrebbe lasciare subito la: dopo qualche giorno di trattative, e dopo un confronto con i dirigenti giallorossi, sembra convinto dalla proposta delche gli offre circa 2 milioni netti di stipendio all’anno per cinque stagioni. Gli emissari delturco stanno ora negoziando a Trigoria il prezzo del cartellino.e l’addio allaAvendo solo pochi mesi di contratto residuo,frutterebbe non più di 8-9 milioni più bonus. E sarebbe il secondo ragazzo del 2002 “sacrificato” alla dittatura delle plusvalenze dopo Edoardo Bove, passato alla Fiorentina nell’ultimo giorno del mercato italiano in prestito con diritto di riscatto.