Coppa Davis 2024 l’Australia piega la Francia al doppio | decisivi Ebden e Purcell

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) In un’atmosfera tutt’altro che accesa al Pabellon Fuente de San Luis di Valencia (Spagna) è andato in scena il primo incontro del Gruppo B tradi Lleyton Hewitt, vice-campione in carica, e ladi Paul-Henri Mathieu. A prevalere sono stati gli aussie in un confronto equilibrato deciso dalfinale. Confronto che è iniziato dal successo da parte di Thanasi Kokkinakis in due tiebreak su Arthur Fils: un 7-6(4) 7-6(3) tiratissimo in due ore e dieci minuti di gioco. Un primo set che non ha visto break con una sola chance concessa e annullata dal francese.no è stato più coraggioso e si è andato a prendere il parziale. Nel secondo set è stato il giovane transalpino ad andare subito avanti un break sul 4-2, ma si è fatto rimontare e ha perso un altro tiebreak.