Come finisce il film Speak No Evil | chi sono Patrick e Karin?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 10 settembre 2024) IlNo, del 2022,con la morte di Bjorn e Louise, la coppia di danesi, che vengono uccisi da, i due olandesi conosciuti in vacanza in Toscana, che li avevano invitati per un weekend a casa loro.due psicopatici e assassini seriali, che insieme ad un complice – il finto babysitter Muhajid – stringono amicizia con coppie con un figlio unico in vacanza, e quando li invitano a casa loro, li uccidono e lasciano in vita il figlio, al quale però tagliano la lingua, in modo che in futuro non riveli nulla di loro. Quando un nuovo bambino entra a far parte della loro famiglia, il bambino precedente viene ucciso, esattamentesuccede ad Abel. Nel finale infatti vediamo Agnes, la figlia dei danesi, mentre viaggia in macchina con i due assassini.