Ciclismo juniores si scaldano i motori per la Coppa 29 Martiri di Figline

(Di martedì 10 settembre 2024) PRATO – Siper uno degli appuntamenti più importanti per ildella provincia di Prato, la29didi Prato. La gara riservata agli(17-18 anni) è in programma domenica 15 settembre. Una corsa che celebra la memoria storica della Resistenza e il prestigio sportivo della disciplina ciclistica. Dopo aver ospitato grandi campioni mondiali: Ulissi e Quintana, i più vicini al presente, Bartali, Bugno e Bettini, quelli del passato la manifestazione si conferma nella sua formula come una delle poche manifestazioni nazionali a livellocon arrivo in salita. La partenza della gara sarà a Vaiano alle 13.30 in via Braga, all’altezza del circolo Rossi, mentre l’arrivo sarà sulla collina di Prato, dopo la dura salita delle ‘svolte’, a Schignano tra le 15.45 e le 16.15.