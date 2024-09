Ci manca il suo sorriso

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 10 settembre 2024) Ricordando la regina Elisabetta II nel secondo anniversario della sua morte Nel secondo anniversario della scomparsa della II, sentiti tributi ed espressioni di nostalgia hanno inondato i social media. Buckingham Palace ha celebrato l’occasione con una toccante foto della defunta regina, condivisa sui suoi canali ufficiali. L’immagine ritraeva Elisabetta in uno dei suoi caratteristici completi rosa pastello, completo di un cappello coordinato, mentre sorrideva durante una festa in giardino a Buckingham Palace nel 2019. Un omaggio a un regno straordinario Il ritratto è un bellissimo ricordo dello straordinario regno di 70 anni di Elisabetta, celebrato come il più lungo e forse il più amato nella storia britannica.