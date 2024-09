Caso Sangiuliano l’altro fronte Ora indaga la Corte dei Conti Sotto la lente le spese sui viaggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Per ora, nulla di archiviato. Anzi. Ilpolitico che ha scosso l’estate del governo approda in sede giudiziaria su più fronti, quello delladeie quello della Procura della Repubblica.laci sono trasferte, utilizzo dell’auto blu eper concerti ed eventi. Tutto nelle mani dei magistrati. L’affaire-Boccia, insomma, è ben lungi dal diventare una storia di ‘puro gossip’ come si affretta a derubricarla una parte sostanziosa della maggioranza: ieri, il neo ministro Alessandro Giuli si è insediato e ha preso parte a Palazzo Chigi a un vertice di maggioranza. Dove – a quanto si apprende – si è parlato anche del ‘’ visto che l’ex titolare del dicastero del Collegio Romano potrebbe far rientro in Rai, dopo aver smaltito in cospicuo numero di giorni di ferie, ma non si sa in che ruolo. Ma, intanto, parola alle toghe.