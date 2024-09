Calendario scolastico da cambiare La petizione raggiunge 64mila firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilri-torna nel mirino delle famiglie. A riaprire il dibattito è il comitato ‘Ristudiamo ilEmilia-Romagna’ che ha inviato una lettera, firmata anche dalla bolognese Cinnica e dal coordinamento regionale e provinciale dei presidenti dei Consigli di Istituto, alla Regione e ai candidati alla presidenza Michele de Pascale e Elena Ugolini). Nella lettera che porta ad unacon, il comitato pensa "sia arrivato il momento di modificare" la delibera decennale dalla Regione che fissa in modo rigido apertura e chiusura dell’annoal 15 settembre e al 6 giugno. Una delibera che "non tiene conto delle moltissime variabili che ogni anno si presentano e che sia urgente ripensare a una modalità che con maggiore flessibilità tenga in considerazione i bisogni degli studenti".