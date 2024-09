Boccia-Sangiuliano Vittorio Feltri sbotta e abbandona lo studio di La7 | Come volevi che me la presentasse come la sua tr**a?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuovo show televisivo in diretta per. Uno dei decani del giornalismo italiano, noto per non avere peli sulla lingua quando espone le sue opinioni, entra a gamba tesa anche sul caso del momento: quello che vede protagonisti l’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro, e la sua amante Maria Rosaria. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira su La7,non le manda a dire alla signora, utilizzando un’espressione non proprio oxfordiana. La reazione indignata del conduttore e dell’altro ospite della trasmissione, Angelo Bonelli di Avs, lo inducono ad alzarsi e ad andarsene.Leggi anche: Caso: “Si è fatto fo***re dalla pucchiacca” “È vero che anche tu hai conosciuto lain compagnia dell’ex ministro?”, domanda David Parenzo adurante l’ultima puntata de L’aria che tira.