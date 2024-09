Atalanta | Zaniolo verso il recupero ancora a parte Kolasinac e Djimsiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo tre giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, l’torna ad allenarsi in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica pomeriggio. Si rivede Nicolò, che ha svolto una seduta individuale in campo, e verrà quindi valutato per il prossimo impegno di campionato. Lavoro individuale in campo anche per Sulemana, mentre sono hanno lavorato. Rientrati i nazionali Brescianini, Retegui, De Ketelaere, Hien, Pasalic e Samardzic, che si sono allenati in gruppo, mentre Bellanova ha svolto lavoro di scarico.ilSportFace.