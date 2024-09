Atalanta cresce l’attesa per la supersfida con l’Arsenal | già venduti 20mila biglietti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo. Nove giorni e un’attesa chesempre di più. È ufficialmente scattato il countdown per il calcio d’inizio di-Arsenal, match che aprirà il percorso della Dea nella nuova edizione della Champions League 2024/25. Il big match contro i Gunners si giocherà giovedì 19 settembre al Gewiss Stadium con calcio d’inizio alle 21, e la risposta del pubblico di fede nerazzurra si è già fatta sentire: sono già 19.693 ia poco meno di dieci giorni dal matchday. Come confermato dall’attraverso un comunicato ufficiale, ci sono ancora diversidisponibili in tutti i settori dell’impianto bergamasco, fresco di completamento dei lavori che hanno interessato la Curva Morosini, e ora pronto ad accogliere i vice campioni d’Inghilterra.