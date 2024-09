Unomattina inizia Ballando

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nulla è cambiato a. Per il secondo anno consecutivo, la coppia di conduttori formata da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla è alla guida del contenitore mattutino di Rai 1. Cronaca, salute, belle notizie, animali, sport. Sono questi gli argomenti trattati nella prima e anonima puntata della 39° edizione. Nessuna novità a parte un segmento dedicato acon le Stelle che ha donato un po’ di brio ad puntata di debutto poco significativa. Mentre Ossini stava per congedare il suo ospite, ecco Milly Carlucci fare irruzione con un video: Scusa Massimiliano, ti posso interrompere solo per un momento? Perché intanto ti devo fare l’in bocca al lupo per la serie a te e a Daniela perché sta per cominciare un percorso che sarà sicuramente bellissimo, glorioso. Voi siete bravi e andrete alla grandissima.