The Perfect Couple la spiegazione del finale | tradimenti gravidanze e passati oscuri

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vi siete dati al binge watching di Thequesto weekend? Volete mettere in fila tutte le rivelazioni degli ultimi episodi, in caso vi siate persi qualche svolta nell’epilogo della serie Netflix? Arriviamo in vostro soccorso con ladeldi The, la proposta della settimana della piattaforma streaming, che ha conquistato gli spettatori soprattutto grazie al suo cast stellare e a un impianto da whodunit che ruota attorno a una famiglia altolocata, che cerca di nascondere i più loschi segreti. Basata sul romanzo bestseller del New York Times di Elin Hilderbrand, la serie racconta nello specifico di una morte misteriosa che rovina il sontuoso matrimonio di Amelia Sacks (Eve Hewson) con Benji Winbury (Billy Howle), membro di una delle famiglie più ricche di Nantucket.