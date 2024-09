Tau debutto con il poker Prova di forza con S Marino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) TAU 4 SAN1 TAU : Cabella, Bernardini, Sichi, Biagioni, (41’st Negro), Meucci, Lombardo, Bruzzo, (25’st Manetti), Atzeni, (40’st Limongelli), Bongiorni, (39’st Ivani), Motti, (42’ st Gonzi), Andolfi. All. Venturi. SAN: Pazzini, Patarnello, (6’st Mereghetti), Di Lauro, Haruna, Urbinati, Biguzzi, Muro, (1’st Miglietta), Toure, (40’st Zammarchi), De Angelis, Tenkorang, Altamura, (11’st D’Agostino). All. Cascione. Arbitro: El Amil di Nichelino (Torino). Reti: 8’ pt Atzeni, 18’ pt Andolfi, 36’ pt De Angelis (rigore); 6’ st Bruzzo, 36’ st Motti. Note: Ammoniti Patarnello, Haruna, Gonzi. Nubifragio per tutto il match. Buona la prima per un Tau che cala ilnei confronti del quotato San. Il cambio di girone per ora non ha portato disagi. Decisivi i due gol in avvio dei due tempi.