Spal che batosta in casa Sconfitta e all’ultimo posto

(Di lunedì 9 settembre 2024) FERRARA Dopo il Perugia, anche la Lucchese mette ko lache resta mestamente sul fondo della classifica a quota -2. Doveva essere la partita del rilancio dopo una fase turbolenta condizionata dal mercato, invece è stata quella che ha tolto ogni dubbio sulla fragilità di una squadra che ha racimolato appena un punticino in tre giornate con un dato che allarma più di ogni altro: otto reti subite in 270 minuti! Mister Dossena lascia a riposo gli acciaccati Bachini e Awua sostituendoli con Sottini e Nador, mentre in attacco Antenucci guida il tridente aldell’infortunato Karlsson. Avvio di gara arrembante della, col debuttante Mignanelli che si mette in evidenza con due tiri da fuori che testano i riflessi di Palmisani.