Sh?gun domina i Creative Arts Emmy 2024 con 15 vittorie primo Emmy per Jamie Lee Curtis

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) La serie Sh?gun, ambientata nel Giappone feudale, si porta a casa 17 statuette, mentreLeefesteggia ilper The Bear. La serie Sh?gun hato la cerimonia deitenutasi presso il Peacock Theatre, a Los Angeles, portandosi a casa 15a fronte di 25 candidature. Dominio di FX, che ha conquistato un totale di 27 premi contro i 17 di Netflix. Amatissima dal pubblico di Disney+, dove la serie è disponibile in Italia, Sh?gun, con la sua ambientazione nel Giappone feudale, ha ottenuto la vittoria praticamente in ogni categoria in cui è stata nominata, inclusi i premi per il miglior attore ospite in un dramma, andato a Nestor Carbonell, oltre a casting, fotografia, costumi, acconciature,