Sarà Kendrick Lamar la star dell' half-time del prossimo SuperBowl

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il rapper pluripremiatoil protagonista’iconico "Apple MusicShow" al Super Bowl LIX, che si terrà il 9 febbraio 2025 a New Orleans. L’annuncio, dato dallo stesso artista sui social, ha subito fatto il giro del mondo, generando grande attesa per una performance che promette di essere storica., il primo artista rap a vincere un Premio Pulitzer per la musica, è pronto a tornare sul palco’evento sportivo più seguito al mondo, dopo la sua partecipazione all’Show del 2022 insieme a giganti come Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem e 50 Cent.Il fondatore di Roc Nation, Shawn “Jay-Z” Carter, che collabora con la NFL per la produzioneo spettacolo, ha descrittocome "un artista e performer unico nella sua generazione".