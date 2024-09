San Gimignano lo chef salverà il tabernacolo danneggiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) San(Siena), 9 settembre 2024 – L’appello lanciato dal nostro giornale per salvare e proteggere il secolaredella crocifissione di via Berignano, uno spicchio di storia, fede e memoria nel popolare rione del centro storico di San, sarà messo in sicurezza grazie a un nostro lettore. Dopo quelle poche righe di ricordo e di speranza pubblicate da La Nazione, si è fatto avanti il popolaree docente di cucina Gennaro Ferraro del ristorante il Feudo di Berignano per “ridare voce a chi non ha voce e soprattutto per non perdere questo ricordo di memoria nel rione dove vivo e lavoro”, racconta. Il dipinto, che ha già passato oramai due secoli incastrato fra le mura dello storico palazzo ’Gennai’, è attribuito al pittore Cannicci o a suo padre, quando abitavano nel palazzo sull’angolo di Berignano, come ricorda la lapide.