Rimini protestano i marinai di salvataggio | Troppi 300 metri da sorvegliare E la nostra stagione va allungata

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – La protesta degli ‘angeli rossi’. Sabato, finito il turno, un gruppo didi, in rappresentanza dei 300 colleghi in servizio nella provincia di, ha manifestato in piazzale Kennedy con striscioni, cartelli e fischietti contro le nuove norme. Nel mirino c’è, soprattutto, la disposizione in vigore da quest’anno, che impone di garantire il servizio di salvamento anche in pausa pranzo dalle 12,30 alle 14,30, con un addetto ogni 300anziché 150, come avviene negli altri orari. Un provvedimento deciso dalla Capitaneria di porto e condiviso dalla Regione e dai Comuni, che è stato oggetto in questi mesi di contestazioni e di un esposto alla Procura dida parte deidi. Una ventina gli ‘angeli rossi’ che hanno protestato sabato, con accuse rivolte soprattutto all’assessore regionale Andrea Corsini.