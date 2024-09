Pontecagnano tentato furto all’MD sventato da vigilante | ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 9 settembre 2024) Durante la scorsa notte, intorno alle 1:25, un gruppo di malviventi haunpresso il supermercato “MD” di. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, i, prima di agire, hanno oscurato le telecamere di sorveglianza con bombolette spray e coperto i sensori dell’allarme per evitare di essere rilevati. Decisivo è stato l’intervento di una guardia dell’Ivri Sicuritalia, in servizio nell’area, grazie alla sua prontezza e capacità di intervento in situazioni di emergenza. Il, accortosi del tentativo di intrusione, è riuscito a mettere ini malviventi, che si sono dileguati lungo i binari adiacenti al supermercato. Grazie alla sua prontezza, nulla è stato sottratto dall’attività commerciale. Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News.