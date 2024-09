Ore 14 oggi nuova stagione | Milo Infante profetico nessun comunicato Rai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024)inizia ladi Ore 14 su Rai2, un programma che negli anni ha saputo conquistare una fetta di pubblico sempre più ampia, nonostante il silenzio della rete che lo ospita. A giugno scorso,aveva definito il suo programma come "il più inosservato della storia della tv", una descrizione che sembra essere stata profetica, considerando l'assenza di comunicati stampa da parte della Rai per annunciare l'inizio della. Diversamente da altre trasmissioni che hanno ripreso il via, lunedì 9 settembre 2024, Ore 14 è ripartito in sordina. Il programma rientra nell'offerta Rai Approfondimento, che comprende anche altri format come Agorà, Restart, Elisir, Timeline, PresaDiretta, per i quali sono state diffuse le note stampa.