Nuovo anno scolastico il Comune all’asilo di via Premuda

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“I nove asili nido, con 560 posti, ospitati sul territorio deldi Salerno sono il nostro orgoglio: qui cresciamo cittadini consapevoli del futuro insegnando da subito a loro il rispetto e la capacità di aggregazione”. Con queste parole il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rivolto il suo personale augurio di buonal mondo della scuola salernitana che non si è fermato in una ritardata la partenza così come avvenuto in altri comuni per l’allerta meteo. Il primo cittadino e l’assessore alle politiche sociali deldi Salerno, Paola De Roberto sono stati questa mattina per l’avvio delle lezioni presso il polo didattico di vianella zona orientale della città di Salerno. Per l’assessore anche l’occasione di annunciare i prossimi cantieri per realizzare i nuovi asili nido come il Polo didattico 0-6 nell’ex scuola Gatto.