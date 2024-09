Nuoto Mondiali acque libere jr Italfondo chiude seconda nel ranking

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una vera e propria edizione da record. Questo il resoconto del mondiale juniores inche si è svolto nella splendida spiaggia di Mugoni ad Alghero dal 5 all'8 di settembre. Quasi 300 atleti provenienti da 40 nazioni hanno letteralmente invaso i paesaggi paradisiaci della Sardegna. Quattro giorni di gare, alberghi pieni in ogni ordine di posto e un entusiasmo che non si vedeva da tempo per un evento giovanile per una manifestazione che ha decisamente colto nel segno. L'oasi protetta di Porto Conte ha letteralmente abbracciato atleti e tecnici, rendendo mozzafiato ogni minuto del programma di gare.