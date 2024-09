Non farcela più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Femminicidi, uomini che uccidono le mogli. O le fidanzate. O le ex. Femminicidio è una parola che è entrata nel linguaggio comune e nei vocabolari. Significa: 'qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte'. Ce ne sono tanti di femminicidi: solo quest'anno ne sono stati consumati cinquanta in Italia. Ma ci sono anche i casi di uomini che uccidono le mogli che non rientrano nei femminicidi. Sono storie tremendamente tristi: ne raccontiamo tante, troppe purtroppo. Ieri è successo a Ravenna: un uomo di 78 anni ha ucciso sua moglie di 77 affogandola nella vasca da bagno e poi ha telefonato ai carabinieri confessando il delitto.