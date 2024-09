New Zealand travolge American Magic nell’ultima regata di round robin della Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Emirates Team Newvince in scioltezza il match race controe chiude in bellezza il suo percorso nel doppioCup 2024, confermandosi la squadra da battere per la conquista37ma America’s Cup. Il Defender ha collezionato 8 successi in 10 regate (perdendo solo con Luna Rossa e rinunciando ad una sfida per l’incidentebarca), uno in più rispetto a Ineos Britannia e al team italiano. In condizioni di vento leggero (6-8 nodi circa) Taihoro ha dimostrato una buona solidità nel compromesso tra velocità e fluidità nelle manovre, mentre Patriot ha evidenziato delle problematiche importanti in uscita da virate e strambate cadendo troppo spesso dai foil e non potendo così mettere in mostra il suo ottimo potenziale dal punto di vistaperformance pura.