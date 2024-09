Montespertoli in frenata Una trasferta sottotono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) REAL FORTE QUERCETA 10 REAL FORTE QUERCETA: Luci, Meucci, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Quercetani, Bartolini, Micchi, Mangiarotti, Lucarelli. A disp. Pastine, Baracchini, Cappè, Jendoubi, Lazzarini, Panicucci, Simonini, Solimano, Verona. All. Cipolli.: Biotti, Corradi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Fiaschi, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disp. Romano, Conti, Lensi, Anichini, Mangani, Marcacci, Gasparri, Marchi, Lotti. All. Sarti. Arbitro: Augello di Agrigento (assistenti La Veneziana di Viareggio e De Fazio di Pisa). Rete: 45’ Mangiarotti. FORTE DEI MARMI – Una punizione al tramonto della prima frazione condanna ilnella prima giornata di Eccellenza. Sul campo del retrocesso Real Forte Querceta i gialloverdi si arrendono non riuscendo a recuperare nella ripresa, nonostante gli sforzi e le occasioni create.