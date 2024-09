Maltempo monitoraggio costante Eventi rafforzata la prevenzione | Misure contro vento e fulmini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una domenica di allerta arancione sul nostro territorio, per temporali, secondo quanto disposto sabato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Ma, nella pratica, questo cosa comporta per gli enti preposti? Ad intervenire sul punto è l’ingegner Francesco Gelmuzzi, referente dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’ambito operativo di Modena. "A fronte dell’allerta diramata dall’Agenzia regionale – afferma Gelmuzzi – la prima cosa da fare è interpretare bene e in modo corretto, decodificare in cosa consiste e i possibili effetti al suolo. In questo caso l’allerta arancione era per i temporali, e non anche per criticità idraulica, idrogeologica (piene, frane).