Loida Zabala un coraggio senza limiti | tra malattie e maltrattamenti arriva in finale a Parigi!

(Di lunedì 9 settembre 2024), un: train! Immagina di dover affrontare la più grande sfida della tua vita e di trasformare ogni ostacolo in un motivo per andare avanti, fino a toccare il cielo con un dito. Questo è il viaggio straordinario di, una guerriera che ha reso il suo travaglio una traccia luminosa nel mondo del paralimpismo.viene da un piccolo paese di nome Losar de la Vera, in Cáceres, e proprio come molti dei suoi abitanti è tenace e grintosa. Eppure, quello che la distingue non è solamente la sua origine, ma la capacità di fronteggiare un destino avverso trasformandolo in una fonte di ispirazione. La diagnosi di cancro terminale, lontano dall'essere un limite, è stata per lei il motore di una carriera piena di trionfi.