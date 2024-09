LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa squalificata a rischio lo spareggio con Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

14.58ha problemi di affidabilità? C'era stato un problema elettrico nella prima regata preliminare contro New Zealand, poi anche sabato scorsa controBritannia c'era stata la sensazione che non tutto funzionasse per il meglio. Oggi neanche è riuscita a partire. 14.57 Spithill: "Non ho idea di cosa sia successo". 14.55 E in effetti così è. Due membri dello shore team salgono sulla barca per risolvere sottocoperta un problema meccanico. Ma la regata consarà tra un'orettaRiusciranno a risolvere? 14.54 E' oggettivamente molto strano cheabbia commesso un errore così banale come quello di superare il limite consentito per il boundary. Si teme un problema tecnico. 14.53 Un colpo di scena inatteso, la regata trae Alinghi neanche si è disputata. Dunquehanno 6 vittorie e 2 sconfitte.