La Volta Buona si rifà il look ma è tremendo!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lasiil. Ma il risultato è! La seconda edizione del programma di Caterina Balivo – in partenza oggi alle 14 – riparte da un nuovo logo che contiene l’acronimo LVB. Difficile da pronunciare, ‘non sense’, e come un brand di pigiami, mutande e perizoma maschili! Il logo è racchiuso in un cerchio su sfondo blu. La grafica sembra anche poco in linea con un programma del daytime di Rai1. Le novità de La2024/2025 Speriamo almeno che le altre novità annunciate si riveleranno migliori. Anche se qualche dubbio, a leggere il comunicato stampa, è lecito. Ad esempio non saranno troppi 12 giochi possibili per le interviste con l’ospite? Si aggiungono al racconto anche i filmati delle Teche Rai che promettono di far rivivere alcuni tra i momenti più belli della storia della musica e dello spettacolo italiano. Stra-abusati ma che spesso funzionano.