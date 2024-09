Iv | Marattin ‘nasce fondazione ‘Orizzonti liberali’ obiettivo partito libdem’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 (Adnkronos) – “A Bruxelles è in corso la conferenza stampa di divulgazione del rapporto Draghi. A questo punto, nel panorama politico italiano, non c’è unche abbia quell’agenda lì. Tutto quello che aveva costituito il programma del fallito Terzo Polo e che vede in unliberal democratico riformatore il suo specchio politico, quel campo è sguarnito in Italia” e per questo “la nostra decisione è quella di fondare una, Orizzonti Liberali”. Lo annuncia Luigiin una conferenza stampa alla Camera. “Non facciamo un, perché i partiti sono una cosa seria. Intanto sabato 14 settembre a Milano lavedrà un primo fermento di un percorso che non sarà facile nè immediato ma che è necessario per arrivare a quelliberal democratico che oggi in Italia non c’è.