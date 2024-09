Il decreto Salva Casa Guida alla sanatoria per le piccole irregolarità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 – Rispetto al testo iniziale, la versione definitiva del» amplia la portata degli interventi possibili. Ad esempio, sarà possibile regolarizzare le varianti realizzate in cantiere prima del 1977, anno in cui è entrata in vigore la legge Bucalossi, la quale consentiva sanatorie ma non retroattivamente. Sarà sufficiente presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e pagare una sanzione compresa tra 1.032 e 10.328 euro, come previsto per l’accertamento di conformità. Se entro 30 giorni il Comune non si pronuncia, il proprietario ottiene in automatico la Scia in. Tra le novità del, troviamo anche una maggiore tolleranza costruttiva per i miniappartamenti e ladelle variazioni essenziali.