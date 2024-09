Il Consiglio a Fontivegge Veleni in piazza del Bacio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) – Oggi si riunisce ilcomunale di Perugia. È la consueta seduta del lunedì, ma stavolta non sarà a Palazzo dei Priori. Giunta e consiglieri si trasferiscono in blocco indel, nel cuore di. Lì, pioggia permettendo, ci sarà dalle 15.30 la riunione aperta a tutti i cittadini del ’parlamento’ di Perugia. "UnComunale all’aperto, in, per presentare le linee di mandato – ha annunciato la sindaca Vittoria Ferdinandi – Un momento di democrazia partecipata, a cui possono partecipare tutte e tutti. Un’occasione per incontrarci e spiegare le linee che tracceranno il cammino di Perugia nei prossimi anni". I Radicali esprimono riserve: "Positivo che la sindaca decida di portare ilComunale “in”.