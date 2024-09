I tentatori di Temptation Island 12

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono tredici ipronti a ‘insinuarsi’ nei problemi delle sette coppie protagoniste della dodicesima edizione di, in onda da domani sera – martedì 10 settembre 2024 – in prima serata su Canale 5. Conosciamoli meglio, attraverso le loro schede di presentazione. Chi sono i single di12? Giovanni, tentatore diIl primo single della dodicesima edizione si chiama Giovanni. Originario di Napoli, il 28enne vive da tre anni a Gran Canaria, dove gestisce un autonoleggio. Inoltre, è un appassionato di motori e di nautica. John, tentatore di30enne di Reggio Emilia, John è un impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito. E’ molto legato alla nonna, con la quale vive. Gioca a pallanuoto a livello agonistico.