Gubbio | mister Taurino soddisfatto dei suoi | Bene la fase difensiva si continua a lavorare

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quello che resta di-Ternana non può che essere un bilancio positivo, per tanti motivi. Il primo perché non si può sempre vincere e quando non si può farlo è sempre meglio non perdere; il secondo è perché i rossoblù hanno dimostrato ancora una volta un grande solidità, con Venturi – protagonista di un’ottima prestazione con due grandi parate, una per tempo – che ha ottenuto il terzo clean sheet in altrettante partite; in ultimo, c’è da sottolineare l’abnegazione dei ragazzi di, che sono riusciti a resistere agli attacchi di una Ternana che specialmente nel secondo tempo si sono fatti insistenti, dimostrando così di essere una squadra salda tatticamente e mentalmente.