Esplosione alla Pst di Latina | domani i funerali di Marco Mauti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si terranno, martedì 10 settembre, alle ore 10 presso la Chiesa di San Valentino a Cisterna di, idi, il 58enne deceduto a seguito della tragicaavvenuta lo scorso 4 settembre presso l’azienda Pst su strada Nascosa anon è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell’incidente, che sarebbe stato causato dal cedimento di un serbatoio durante un collaudo. L’inchiesta e le altre vittime dell’incidente Nell’è rimasto gravemente ferito anche il 40enne Emiliano De Santis di, attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il San Camillo Forlanini di Roma. Dopo un delicato intervento chirurgico, amici e parenti hanno lanciato un appello sui social per la donazione di sangue in suo aiuto.