Elon Musk annuncia il piano di SpaceX per la colonizzazione di Marte

(Di lunedì 9 settembre 2024)si prepara a lanciare le prime missioni versotra due anni: test senza equipaggio e un obiettivo audace di costruire una città autosufficiente entro 20 anniha recentemente condiviso dettagli entusiastici riguardo ai piani diper, affermando che le prime astronavi senza equipaggio destinate al Pianeta Rosso saranno lanciate tra due anni, in concomitanza con la prossima finestra di trasferimento Terra-. Questi voli serviranno principalmente a testare l’affidabilità dell’atterraggio su, senza equipaggio a bordo, per garantire che la tecnologia sia pronta per missioni future. Ildiè ambizioso e a lungo termine. Se i test si rivelano promettenti, i primi voli con equipaggio versosono previsti entro i prossimi quattro anni.