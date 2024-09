Devo dirlo a tutti voi Ultimo e Jacqueline la decisione sul figlio | cala la tristezza tra il pubblico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo un lungo periodo di silenzio,è tornato attivo sul suo profilo Instagram, riprendendo contatto con i fan in seguito alla dolorosa perdita della nonna Gina. L’artista ha condiviso una tenera foto e un messaggio, segnando il suo ritorno sui social. A fine agosto era stata diffusa la notizia della scomparsa della nonna del cantante, che aveva 96 anni. A dare l’annuncio ufficiale era stato il padre di, tramite un post su Facebook, dove aveva ricordato con affetto sua madre: “Ci hai riuniti come ogni anno per l’Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa combattere fino alla fine. Addio mamma, da lassù puoi stare tranquilla. Non mangerà tanto”. Nonostante Niccolò, vero nome di, non abbia commentato pubblicamente la tragedia, sono emersi racconti sul comportamento irrispettoso di alcuni fan durante questo momento doloroso.