Blocco prenotazioni centri per l’impiego Venanzoni De Luca presidente | Un enorme disagio per i cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dal 29 agosto il sistema di prenotazione degli appuntamenti deiperda parte deiè sospeso fino a nuova determinazione, non consentendo, dunque, l’accesso ai servizi utili per attività amministrative necessarie come l’iscrizione alle liste di mobilità, il rilascio dei documenti di disoccupazione, la dichiarazione di immediata disponibilità e tanto, tantissimo altro. Eppure, gli sforzi della regione Campania per rilanciare i nostri CPI sono stati davvero notevoli. Un vero e proprio caos ed unlimite ed il perdurare di questa sospensione potrebbe causare conseguenze negative a lungo termine a discapito dei