Alberto Matano commosso a Vita in Diretta | morto figlio di un' autrice

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un lutto ha colpito Lain. Nella prima puntata della nuova stagione, andata in onda lunedì 9 settembre 2024,ha dedicato un commovente omaggio a Bernardo Marzianidi Elena Martelli e nipote di Barbara Alberti, scomparso a soli 20 anni a causa di un tumore lo scorso giugno. "Io ho sempre detto che noi de 'Lain' siamo una famiglia. Nelle famiglie accadono cose belle, ma accadono anche cose che non vorremmo mai neanche immaginare", ha esorditocon voce commossa in chiusura di puntata. Il conduttore ha condiviso il dolore della perdita di Bernardo, ricordando con affetto il giovane: "Quando avevamo appena finito l'edizione, è successo che la nostra amata Elena e a Gianluca, suo marito, è venuto a mancare il loro Berny, un ragazzo incredibile, meraviglioso, non ho parole per definirlo".