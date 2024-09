Verde e rosa | l’abbinamento colore da provare ora

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 8 settembre 2024) Il rientro alla scrivania non deve essere per forza malinconico e noioso, a ravvivare le giornate ci pensa il guardaroba d’autunno. I designer hanno immaginato questa stagione come vivace e piena di vita, dove le nuance più accesse si fondono con quelle classiche della palette settembrina per regalare mise intriganti. L’ultimo ensable alla moda da replicare? Quello con camiciae pantalonedi Loewe. GUARDA LE FOTO: i best outfit per indossarlo nel 2024 Un mix&match tanto semplice quanto d’effetto, più facile da replicare di quel che sembra. Con accessori scelti nel dettaglio per allargare la palette rendendola ancora più interessante, si applica ai look da ufficio come a quelli del tempo libero portando una ventata di aria fresca.