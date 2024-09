Traffico Roma del 08-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulle trattoNapoli della A1 circolazione sostenuta con rallentamenti e code tra Frosinone e la diramazioneSud verso la capitale segnaliamo Inoltre un precedente incidente tra Anagni Fiuggi Colleferro sempre per chi è diretto atrafficata la diramazionesud e in particolare tra Torrenova e Provenendo dalla Autosole stesse condizioni di viaggio sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il grande raccordo anulare ancora perché è diretto algra rallentamenti e code a tratti sempre causati dagli spostamenti sostenuti sulla A24-teramo tra Carsoli Oricola e Castel Madama Provenendo dalla accade lo stesso sulla A12Civitavecchia tra lo svincolo di Santa Severa e l’uscita di Torrimpietra in direzione della capitale circolazione sostenuta sulla Salaria in prossimità di Settebagni verso il centro città intenso ...